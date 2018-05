Tom Zé, Linn da Quebrada e Derrick Carter tocam em edição da Boiler Room em SP

(Foto: reprodução/ Facebook) Tom Zé

Leia maisAnitta encontra Pharrell Williams em estúdio: “Quero chorar”Paula Fernandes: ‘Me sinto orgulhosa de ter inspirado o feminejo’

Nesta quarta, 23, São Paulo vai ferver, pois acontece pela primeira vez no Brasil o evento Boiler Room x Ballantine’s True Music: Hybrid Sounds, novo projeto entre a Boiler Room e Ballantine’s que está sendo realizado por etapas em algumas das capitais mais festivas do mundo. No lineup, nomes nacionais de peso como o mestre da tropicália Tom Zé, a artista e ativista LGBTQ Linn Da Quebrada e o coletivo Teto Preto. Dos internacionais se apresentam a lenda de Chicago Derrick Carter e a produtora rRoxymore, de Berlim.

Esta será a terceira etapa do True Music: Hybrid Sounds. As duas primeiras séries aconteceram em Moscou, na Rússia e Beirute, no Líbano. Em São Paulo, o projeto continua a explorar a conexão e a relação entre a música eletrônica e a acústica. A próxima e última etapa será em Valência, na Espanha, a ser anunciada nos próximos meses.

Em cada uma das quatro cidades que o Boiler Room x Ballantine’s True Music: Hybrid Sounds passa, os artistas colaboram em um novo material original para o próximo EP True Music, cruzando as fronteiras entre o digital e analógico.

Para curtir esse evento bombástico ou assistir a transmissão ao vivo, acesse: https://boilerroom.tv/session/true-music-hybrid-sounds-sao-paulo.

SERVIÇO:

Boiler Room x Ballantines: True Music

Data: 23 de maio

Local: São Paulo, BR

Ingressos: Requerimento

Horário: 19:30 – 01:00

Shows internacionais mais esperados de 2018

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Ozzy Osbourne

18 de maio em Belo Horizonte e 20 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Simple Plan

25 de maio em Porto Alegre, 26 em Curitiba, 27 em São Paulo, 30 no Rio e 1 de junho em Uberlândia.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

5 Seconds of Summer

6 de junho em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Lorde (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

Ozzy Osbourne

18 de maio em Belo Horizonte e 20 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Simple Plan

25 de maio em Porto Alegre, 26 em Curitiba, 27 em São Paulo, 30 no Rio e 1 de junho em Uberlândia.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

5 Seconds of Summer

6 de junho em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Lorde (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

Mais galerias

Posts mais bombados de Wesley Safadão no Instagram

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, no VTEX Day 2018

Rihanna na Vogue 2018

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Posts mais bombados de Wesley Safadão no Instagram

Bruce Dickinson, do Iron Maiden, no VTEX Day 2018

Rihanna na Vogue 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1260327’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL