Todos pretos, inclusive penas e ossos, frangos ‘góticos’ aparecem na Indonésia

Uma espécie de frango da Indonésia, em que os bichos são inteiramente pretos, está chamando atenção do mundo. Batizados como Ayam Cemani, nome inspirado folclore de Java, eles têm uma condição chamada fibromelanosis, mutação genética inofensiva que faz com que a melanina extra infiltre-se no tecido do pássaro. Este processo acontece no embrião, resultando em pintos totalmentes pretos.

Até mesmo seus órgãos internos, penas e ossos são escuros. “A Lambourghini das aves acaba de aparecer”, afirmou o Bored Panda. “Pássaros raros, hipnotizantes e sua aparência toda preta os tornaram uma das espécies mais misteriosas e exóticas do mundo”, completou o site, que também constatou que os bichos são “góticos”.

Source: http://virgula.uol.com.br/