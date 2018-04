Todo riscado: Justin Bieber gastou mais de cem horas fazendo tatuagem

Ele não se arrepende

Tem urso, leão, pássaro, palavras, cruz e símbolos. O peitoral e braços do cantor Justin Bieber estão praticamente fechados em tatuagem. Ele gastou mais de cem horas fazendo tatuagem e não se arrepende. “Se tatuar não doesse, todo mundo teria tatuagem”, escreveu o famoso na legenda de uma foto compartilhada no Instagram.

“Eu amo arte e eu fiz do meu corpo um quadro, é tão legal”, continuou Bieber. As tatuagens vieram rápido, segundo publicado no Daily Mail, em 2017, Bieber tinha poucas tatuagens no corpo.

Conheça o trabalho do primeiro artista profissional de tatuagem do Reino Unido

Fonte: Vírgula UOL