Todo mundo no Lolla… Menos eu: veja os tweets de quem ficou de fora do festival

O Lollapalooza 2018 começou nesta sexta, 23, e já lotou o Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Mas com o Lolla Pass a R$ 1300 e um dia do festival pela bagetela de R$ 700, a gente pode dizer que o festival não é pra todo mundo, né? E o que a gente faz quando fica frustrado / irritado / triste com alguma coisa? Isso mesmo, chora xinga muito no Twitter.

Tem a galera que só chora mesmo

eu quando lembro que não vou no lollapalooza 2018: pic.twitter.com/UpZB6XTGiq

— thaly sccp (@af_thaly) 18 de março de 2018

clube das pessoas tristes pq nao tao no lollapalooza — Gabriell AG ♡ (@arianaxorgasm) 23 de março de 2018

Pessoas_tristes_ao_abrir_o_instagram_e_ver_todo_mundo_no_lollapalooza.mp3

— Filha da Tormenta (@kethlenam) 23 de março de 2018

Inveja saudável dessa galera no Lollapalooza.

Fonte: Vírgula UOL