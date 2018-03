Todo ano esse senhor de 72 anos distribui sorvetes de graça em seu aniversário

Tio Jimmy

O vendedor de sorvetes Jimmy Teng vive em Singapura e completou 72 anos na semana passada. E para alegria da comunidade onde mora, o dia do aniversário dele também é o dia em que ele distribui 1000 picolés de presente. Sim, o aniversário é dele, mas o presente é dos outros.

Este é o terceiro ano consecutivo que Tio Jimmy, como é conhecido, faz isso. Quando ele fez 70 anos, distribuiu 700 sorvetes. “Todos em Singapura são tão estressados. Eu pensei comigo mesmo, a vida é curta. Agora que tenho a chance, posso dar sorvete às pessoas para fazê-las felizes”, contou para a BBC.

Há 15 anos Jimmy monta sua barraca de picolés no mesmo ponto. A filha dele sempre tenta convencê-lo para que se aposente. “Minha filha continua me dizendo para parar de trabalhar, mas eu quero fazer isso o máximo que puder. Algumas pessoas olham para mim e perguntam por que eu não estou em casa descansando, mas se eu não sair, eu vou ficar em casa sozinho. E isso é ainda mais chato”, contou.

Jimmy perdeu sua esposa há três anos.

Sorvetes da infância que deixaram saudade

Comics do Mickey

Nos anos 80, 90 e 2000, essas delícias geladas faziam a nossa cabeça. Que saudade!

Créditos: Reprodução

Frutilly Kidupla

Nos anos 80, 90 e 2000, essas delícias geladas faziam a nossa cabeça. Que saudade!

Créditos: Reprodução

Frutilly Splod

Nos anos 80, 90 e 2000, essas delícias geladas faziam a nossa cabeça. Que saudade!

Créditos: Reprodução

Fura Bolo

Nos anos 80, 90 e 2000, essas delícias geladas faziam a nossa cabeça. Que saudade!

Créditos: Reprodução

Picolé Kid Banana

Nos anos 80, 90 e 2000, essas delícias geladas faziam a nossa cabeça. Que saudade!

Créditos: Reprodução

Picolés da Yopa

Nos anos 80, 90 e 2000, essas delícias geladas faziam a nossa cabeça. Que saudade!

Créditos: Reprodução

Sorvete Pimpão

Nos anos 80, 90 e 2000, essas delícias geladas faziam a nossa cabeça. Que saudade!

Créditos: Reprodução

Sorvete Puxa

Nos anos 80, 90 e 2000, essas delícias geladas faziam a nossa cabeça. Que saudade!

Créditos: Reprodução

Sorvete Trululu

Nos anos 80, 90 e 2000, essas delícias geladas faziam a nossa cabeça. Que saudade!

Créditos: Reprodução

Fonte: Vírgula UOL