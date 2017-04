Toda Quarta tem Teatro Xás Creanças!

ara quem não resiste a um teatro de comédia, “Virgindade Contestada” é a melhor pedida das quartas-feiras na Casa Cuiabana. Protagonizado por Totó Bodega, Comadre Pitú e Creonice a peça irá discutir a virgindade de uma porca, onde traz a tona um teatro absurdo, de comédia de costume, no estilo dramaturgo de Martins Pena, com Ariano Suassuna. E o público quase que participa do espetáculo, limitado para 50 pessoas, ás 20h30.

Com texto de Luiz Carlos Ribeiro, adaptado da obra chamada “Pedra Canga”, da saudosa escritora matogrossense Tereza Albues, reconhecida nacional e internacionalmente, a peça já foi apresentada por Liu Arruda e Ivan Belém, que faz o papel da Creonice.

Creonice foi uma das primeiras comadres do teatro mato-grossense, criada na década de 1980. Ela é uma cuiabana classe média, loura, do tipo que sempre viaja ao Rio de Janeiro em suas férias e, por isso, não possui um forte sotaque cuiabano. Solteirona, tem um relacionamento longo com Manelão, de quem está noiva há sete anos. No entanto, vive à procura de um substituto. Amiga de infância de Comadre Pitú, sabem os segredos uma da outra, e sempre entregam tais segredos ao público.

Comadre Pitú, por sua vez não tem papa na língua e sua irreverência com seu típico sotaque cuiabano deixa o clima mais alegre, com a interpretação de Vital Siqueira, que incorpora seu personagem Comadre Pitu através do cuidado com figurino e maquiagem. Ele acredita que seu trabalho é uma parcela de contribuição fabulosa que leva alegria, opiniões diferentes, mensagens bacanas e ainda estimula as pessoas a pensarem.

Vital faz com que a simplicidade da cuiabania continue em evidencia pelas novas gerações. Nnatural de Várzea Grande, ele está para o teatro desde os nove anos, quando já declamava e cantava pra amigos, incentivado pelo avô. Besteirento e desbocado, tem ao longo desta carreira mais de 30 espetáculos. “Comadre Pitu é sua fronteira arriscada entre o irônico, o deboche rasgado, o amor pelas tradições, o respeito religioso e a consciência política e social”.

“E o espetáculo Virgindade Contestada é um teatro absurdo, de comédia de costume, estilo Martins Pena e Ariano Suassuna, que toca no tabu da virgindade, de que moça de família tem que casar quando desvirginada. O que ainda é comum mesmo em Cuiabá”, conta Romeu Benedcito, que interpreta o personagem Totó Bodega.

Romeu Benedicto faz teatro desde 1985, quando começou no Colégio São Gonçalo e daí não parou mais, tanto no teatro nacional como internacional, participando de grandes festivais, em Londrina e Rio de Janeiro, e peças em Portugal. Circula também em cinema e televisão, na rede Globo, fazendo além da comédia, o drama também.

O personagem Totó Bodega representa a figura ímpar do cuiabano por onde passa, com seu jeito típico de se vestir, falar, andar e até paquerar!

Criado na região do Coxipó do Ouro, onde seu pai tinha um sítio, Romeu Benedicto sempre prestou atenção em um morador bastante peculiar, o Dito, que trabalhava com serviços gerais, e, paquerador, nas festas, sempre aparecia vestindo uma camisa apertada e recendendo perfume. Foi nele que Romeu se inspirou para compor Totó Bodega.

Sendo assim, Totó Bodega se intitula um cuiabano sarado, que gosta de dançar e namorar, mas não pretende casar. Ele diz que casamento é egoísmo da parte dele, em ficar só com uma e deixar as outras desamparadas. É um sujeito alegre e hospitaleiro, de um jeito bem cuiabano.

A personalidade e irreverência destes três personagens, Totó Bodega, Comadre Pitú e Creonice, compõe a montagem de Virgindade Constestada.

Com classificação de 14 anos de idade, os ingressos estão sendo vendidos por R$ 40. Leve dois produtos de higiene pessoal e pague a metade do valor. Mais informações pelos telefones (65) 9 9907-7814 e 9 9916-8881.