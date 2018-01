TJ na bronca

A proposta do governador Pedro Taques (PSDB) de reter 20% do duodécimo dos Poderes e instituições do Estado para ajudar a pagar parte da dívida do Executivo com o Bank of America causou um desconforto institucional generalizado. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos, foi o primeiro a recusar a proposta. A princípio, o desembargador levou em consideração a proposta do governador, mas pressionados pelos magistrados recuou e decidiu endurecer o discurso com relação aos atrasos no repasse dos duodécimos. A tensão e pressão foi tão grande que o presidente do TJ foi até parar no hospital com um mal-estar. Quem também reclamou publicamente foi o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB). Apesar do descontentamento, Botelho disse que o Legislativo vai aceitar a proposta do Executivo. No entanto, cobrou as emendas parlamentares. Recado dado!