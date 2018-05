Titãs grava DVD de ópera-rock: ‘Apostamos no público que procura algo novo’

(Foto: divulgação) Titãs

Eles já conquistaram o Brasil fazendo rock, pós-punk, grunge, new wave, reggae, baladas e transformando em versões acústicas. Agora, os Titãs apresentam um de seus trabalhos mais ambiciosos feito nessas mais de três décadas de carreira: a ópera-rock Doze Flores Amarelas, que será registrada em DVD neste sábado, 12, no Teatro Opus, em São Paulo. Em conversa com o Virgula, Branco Mello, vocalista, baixista e um dos fundadores da banda, contou mais sobre esse novíssimo e importante passo que estão dando.

“A gente poderia ter lançado um álbum burocrático, mas escolhemos se jogar nesse desafio da ópera-rock. Foi uma opção nossa ousar em fazer algo diferente”, conta o músico pelo celular. “Quando você dá um mergulho nessa profundidade, não dá para saber exatamente o que vai encontrar do público. Estamos satisfeitos com o resultado e acreditando que está indo tudo muito bem, pois muita gente tem vontade e curiosidade do novo. Apostamos nesse público e não naquele viciado no que exatamente quer ouvir da gente”, diz.

Inspirada em conhecidas óperas-rock internacionais de The Who e Pink Floyd, por exemplo, Branco revela que a ideia já habitava a mente dos integrantes a alguns anos: “Depois que gravamos o álbum ‘Nheengatu’, em 2014, tínhamos essa vontade de fazer algo diferente, algo que nos desafiasse e surgiu a ópera-rock, essa possibilidade de criar músicas em cima de uma história”.

Sendo assim, o ator e diretor do grupo de teatro Parlapatões, Hugo Possolo, e o escritor e dramaturgo Marcelo Rubens Paiva se juntaram a Branco, Sérgio Britto e Tony Bellotto para criar o álbum Doze Flores Amarelas, dividido em três atos que estão sendo disponibilizados semanalmente nas plataformas digitais (o terceiro e último ato será lançado nesta sexta, 11). “Somos a primeira banda brasileira de rock que faz uma ópera-rock e tentamos fazer do nosso jeito, com o nosso estilo, com a nossa linguagem”, diz o músico.

A obra narra a história de três jovens mulheres estudantes de faculdade, que usam um aplicativo chamado Facilitador e que, através dele, acabam sendo violentadas por colegas em uma festa. “Já tínhamos abordado assuntos espinhosos como pedofilia e violência contra a mulher no álbum anterior. Então, decidimos dar sequência no tema pois é algo que ainda acontece de forma inacreditável”, explica Branco, e complementa: “No álbum também falamos de machismo, drogas e relações entre pais e filhos”.

Na gravação do DVD, além dos mais recentes integrantes que entraram no grupo; o baterista Mario Fabre e o guitarrista Beto Lee, o espetáculo contará com as cantoras e atrizes Corina Sabbas, Cyntia Mendes e Yas Werneck, que criam toda a parte teatral do show e participaram da gravação. “Elas vivem as personagens da história, são as protagonistas da ópera-rock”, diz o vocalista. “Também há dois atores contrarregras que trabalham no espetáculo”.

“Realmente é algo totalmente diferente do que já fizemos e estamos bem felizes com esse desafio. O novo e a surpresa são coisas boas para as pessoas”, finaliza Branco.

(Foto: divulgação)

SERVIÇO:

TITÃS – Gravação do DVD ‘Doze Flores Amarelas’

Quando: Sábado, 12 de maio, às 21h

Onde: Teatro OPUS (Av. das Nações Unidas, nº 4777 – Alto de Pinheiros/ 4o piso – Shopping Villa-Lobos)

Ingressos: www.teatroopus.com.br

Classificação: 12 anos

Duração aprox.: 80 minutos

Mogwai

8 de maio em São Paulo

Créditos: reprodução

Erasure

10 de maio em Curitiba, 11 em São Paulo e 12 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Orquestra Buena Vista Social Club

12 de maio em São Paulo

Créditos: reprodução

The Kooks

12 de maio em São Paulo e 13 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Ozzy Osbourne

13 de maio em São Paulo, 16 em Curitiba, 18 em Belo Horizonte e 20 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Future Islands

13 de maio em São Paulo.

Créditos: reprodução

Kasabian

16 de maio em São Paulo e 18 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Simple Plan

25 de maio em Porto Alegre, 26 em Curitiba, 27 em São Paulo, 30 no Rio e 1 de junho em Uberlândia.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

5 Seconds of Summer

6 de junho em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Lorde (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

Fonte: Vírgula UOL