Titãs: Branco Mello é afastado dos palcos para tratar de tumor na laringe

Branco Mello, dos Titãs, ficará três meses afastado dos shows para tratar de um tumor na laringe, diagnosticado precocemente, informa a Perfexx, assessoria de imprensa do grupo.

“Ele permanecerá recluso para tratamento e sua volta aos palcos acontecerá em breve, para o início da turnê do DVD da ópera ‘Doze Flores Amarelas’, que tem o lançamento programado para o segundo semestre de 2018”, diz o comunicado.

“Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre continuarão na estrada, com a participação de Lee Marcucci – que já tocou com a banda e assumirá o baixo nesse curto período – honrando os compromissos do grupo até o retorno de Branco Mello. Os Titãs agradecem o apoio dos fãs e amigos”, finaliza o email.

Fonte: Vírgula UOL