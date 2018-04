Tiroteio na sede do YouTube na Califórnia deixa feridos

Tiroteio no escritório do YouTube

Autoridades responderam a uma atiradora depois que um ataque foi relatados na sede do YouTube em San Bruno, Califórnia, nesta terça-feira. De acordo com a CNN, a mulher morreu e ambulâncias levaram “quatro ou cinco pacientes”.

Stanford Hopsital e Zuckerberg San Francisco General Hospital receberam os pacientes. Suas condições exatas não eram imediatamente conhecidas.

Brent Andrew, porta-voz do Hospital Geral de São Francisco, em Zuckerberg, disse ao The Hollywood Reporter que recebeu “um grande número de pacientes com ferimentos a bala” e prevê mais. Embora não tenha havido nenhum paciente “morto na chegada”, Andrew disse ao site que acredita que pessoas foram mortas.

Negócios que começaram na garagem – Disney

A Walt Disney Company começou em uma casa em Los Angeles. Em 1923, a casa pertencia ao tio de Walt Disney, Robert Disney. Walt e seu irmão Roy se mudaram para o tio e montaram “The First Disney Studio” na garagem. Lá começaram a filmar Alice no País das Maravilhas. Hoje, a Disney é o conglomerado de mídia mais lucrativo do mundo.

Créditos: Divulgação

Harley Davidson

Em 1901, William S. Harley, de 21 anos, elaborou planos para criar um pequeno motor para impulsionar uma bicicleta. Nos dois anos seguintes, Harley e seu amigo de infância Arthur Davidson construíram sua moto-bicicleta em um galpão de madeira em Milwaukee, Wisconsin. Eles fundaram oficialmente Harley-Davidson em 1903 e hoje é a marca de motos mais conhecida do mundo.

Créditos: Divulgação

Mattel

Mattel Harold “Matt” Matson e Elliot Handler fundaram a Mattel em uma garagem no sul da Califórnia, em 1945. Eles fabricavam molduras e para tirar o máximo proveito de seus materiais, eles começaram a usar as sobras para contruir casas de bonecas. Logo elas estavam vendendo melhor que as molduras e eles deram ênfase para os brinquedos. Hoje a Mattel, Inc. é a empresa de brinquedos de maior receita no mundo.

Créditos: Divulgação

BrewDog

Escoceses faziam cerveja na garagem da casa da mãe de um deles. Agora, a empresa deles vale 1 bilhão de libras (R$ 4,1 bilhões).

Créditos: Divulgação

Lotus

Em 1948, com a idade de 20 anos, Anthony Colin Bruce Chapman começou a Lotus Cars, construindo o primeiro carro de corrida Lotus em estábulos atrás do hotel Railway em Hornsey, norte de Londres. Chapman usou um Austin Seven dos anos 1930 para construir o Lotus Mark I. Hoje a Lotus Cars é uma das principais fabricantes de carros de corrida do mundo.

Créditos: Divulgação

Maglite

Em 1950, Tony Maglica mudou-se de sua casa devastada pela guerra da Croácia e foi para os Estadod Unidos. Sabendo muito pouco inglês, estabeleceu-se em Los Angeles e fez alguns bicos. Em 1955, depois de economizar US$ 125, Tony comprou seu primeiro torno e começou a trabalhar em uma garagem na área de Los Angeles para fabricar peças de precisão. Ele incorporou a Mag Instrument em 1974 e lançou sua primeira lanterna em 1979. Hoje, a Maglite é a lanterna padrão para todos os policiais dos Estados Unidos.

Créditos: Divulgação

Apple

Em 1976, Steve Jobs e Stephen Wozniak, venderam uma Kombi e uma calculadora científica para conseguir o dinheiro para montar os primeiros computadores pessoais do mundo. Hoje, a Apple é dona do iPhone e se tornou uma das empresas de tecnologia mais bem sucedidas do planeta.

Créditos: Divulgação

Yankee Candle Company

Em 1969, aos 16 anos de idade, Michael Kittredge fez sua vela perfumada em sua garagem como um presente para sua mãe. Os vizinhos tomaram conhecimento e manifestaram interesse em comprar as velas de Kittredge, então ele começou a produzi-las em massa. Quatro anos mais tarde, Kittredge mudou a empresa de velas para um moinho velho em Holyoke, Massachusetts. Hoje é o maior fabricante de velas perfumadas nos EUA.

Créditos: Divulgação

Amazon

Em 1994, o analista financeiro Jeffrey Bezos, na época com 30 anos, trocou um emprego em Wall Street e mudou-se para Seattle, próximo a uma grande distribuidora de livros e fundou a Amazon, na garagem de casa. Hoje, a empresa fatura bilhões de dólares todo ano.

Créditos: Divulgação

YouTube

Em 2005, Chad Hurley e Steve Chen, então com 27 e 25 anos, criaram um programa para compartilhar vídeos, o YouTube. Cerca de 20 meses depois, a invenção foi comprada por US$ 1,65 bilhão pelo Google.

Créditos: Divulgação

Sony

Akio Morita começou em uma oficina de fundo de quintal. Ele e Masaru Ibuka criaram uma empresa trabalhando nas ruínas de uma loja de departamentos de Tóquio. O salto inicial foi quando Morita fabricou o primeiro rádio transistorizado no Japão. Mas ele entraria para história ao apostar no walkman, avô do iPod.

Créditos: Divulgação

Dell Computers

Michael Dell fundou sua empresa em 1984, quando tinha 19 anos e US$ 1 mil no bolso. Começou a vender os computadores que ele mesmo montava em seu alojamento na Universidade do Texas, Estados Unidos.

Créditos: Divulgação

HP

Bill Hewlett e Dave Packard começaram numa garagem, em Palo Alto, em 1939. O negócio iniciou com US$ 500 e era dedicado a produção de instrumentos de medição.

Créditos: Divulgação

Microsoft

Bill Gates e Paul Allen, estudantes de Harvard, desenvolveram uma versão para substituir a linguagem Basic, em 1975. Dez anos depois, assinaram com a IBM para o desenvolvimento do Windows.

Créditos: Divulgação

Facebook

Então estudante da Universidade de Harvard, em 2004, Mark Zuckerberg criou um site para que seus colegas postassem fotos e trocassem informações. Logo, o Facebook, montado no alojamento da faculdade, hoje é a rede social número 1 do mundo.

Créditos: Divulgação

Google

Em 1995, dois estudantes de doutorado de ciência da computação, Sergey Brin, russo, de 23 anos, e Larry Page, norte-americano, 24 anos, criaram um sistema chamado BackRub. O aperfeiçoamento dele, em 1998, deu origem ao Google. Graças a eles, hoje você sempre pode saber mais de qualquer assunto, basta dar um Google, mas cuidado com as fake news.

Créditos: Divulgação

Fonte: Vírgula UOL