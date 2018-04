Tiroteio entre ladrões e comandante da PM deixa mulher ferida no centro do Rio

Uma mulher ficou ferida devido a um tiroteio envolvendo policiais e assaltantes nas proximidades da Rodoviária Novo Rio, no centro da cidade do Rio de Janeiro, na manhã de hoje (13). Segundo a Polícia Militar (PM), o confronto ocorreu quando o comandante do Batalhão de São Cristóvão da PM (4º BPM), tenente-coronel Ari Jorge dos Santos, se deslocava com sua escolta pela Avenida Francisco Bicalho.

Ao perceberem que dois criminosos em uma moto tentavam assaltar outra moto na avenida, os policiais buscaram evitar o roubo. De acordo com a PM, houve troca de tiros e a mulher, que estava numa calçada próxima ao tiroteio, foi atingida.

Ela foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar. A dupla de assaltantes conseguiu fugir, de acordo com a PM. O caso está sendo investigado pela Delegacia de São Cristóvão (17ª DP).

Fonte: Agência Brasil