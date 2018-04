Tiroteio e perseguição assustam médicos e pacientes em hospital do Rio

Tiroteio no Méier, zona norte do Rio, causou pânico entre profissionais de saúde e pacientes que estavam no Hospital Municipal Salgado, no mesmo bairro, aguardando atendimento. Tudo ocorreu no final da noite de domingo (29), quando dois homens armados roubaram uma motocicleta no bairro de Cascadura e seguiram para o Méier.

Na rua Arquias Cordeiro, uma das principais do bairro, eles foram avistados por uma patrulha da Polícia Militar, quando houve perseguição e troca de tiros. Em frente à estação de trem do bairro, os criminosos deixaram a moto e pularam na linha férrea, em frente ao hospital.

Houve novo tiroteio. As pessoas que aguardavam atendimento no hospital, médicos e enfermeiros ficaram assustados, e se jogaram no chão, escondendo-se atrás das ambulâncias. Um dos criminosos, identificado como Mateus Pereira, 19 anos, foi ferido no braço direito e acabou preso. O comparsa conseguiu fugir.

A Polícia Militar informou, em nota, que os bandidos estavam armados com pistolas e atiraram contra policiais militares que faziam cerco aos criminosos, em uma praça a poucos metros do Hospital Salgado Filho. Um dos homens foi preso e o outro escapou. A moto foi recuperada.

De acordo com a PM, os assaltantes seriam da comunidade Camarista Méier, no Engenho de Dentro. Depois de medicado, Mateus Pereira foi levado para a Central de Garantias, na Cidade da Polícia, no bairro do Jacaré, onde foi autuado em flagrante.

Fonte: Agência Brasil