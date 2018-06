Tiroteio deixa um morto em favela na zona sul do Rio

Uma pessoa morreu após tiroteio hoje (23) no Morro da Babilônia, na zona sul do Rio de Janeiro. Vizinha ao bairro do Leme, a comunidade tem sido palco de confrontos frequentes e recebeu uma operação integrada das forças de segurança há dois dias.

Segundo o 19º Batalhão de Polícia Militar (Copacabana), criminosos de facções rivais trocaram tiros na comunidade por volta das 8h deste sábado.

Um homem ficou ferido na Rua do Rosário, uma das principais da favela, e foi socorrido. Outro baleado também foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Operação integrada

Comunidades vizinhas, Babilônia e Chapéu Mangueira receberam uma operação integrada na manhã de 21 de junho, para cerco, estabilização e remoção de barricadas.

Foram empregados 1.800 militares das Forças Armadas, 50 policiais militares e 2 equipes de bombeiros militares com cães, apoiados por meios blindados, aeronaves e equipamentos de engenharia.

A operação contou com apoio da Marinha, uma vez que as comunidades ficam no Leme, bairro da orla do Rio de Janeiro.

Um balanço divulgado da operação informou que duas pessoas foram presas pelos agentes. Além disso, cães farejadores indicaram um local onde havia restos mortais compatíveis com o de um ser humano na mata.

Parte das munições, carregadores para armas automáticas e coletes à prova de bala apreendidos foram encontrados em um antigo bunker que pertencia ao Forte Duque de Caxias, que fica no Leme. O esconderijo ficava na mata fechada.

