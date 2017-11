Com receio de perder o comando do DEM, o ex-senador Jayme Campos está articulando para barrar a entrada dos dissidentes do PSB no partido. A preocupação de Jayme é com a entrada do ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes, no DEM. Com Mauro no partido, o eterno cacique dos Democratas perde o posto de possível candidato à majoritária nas eleições do próximo ano. Por esta razão, Campos vem usando os meios de comunicação para minar a entrada dos pesos pesados do PSB em “sua sigla”. A estratégia do atual secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande pode ser um tiro no pé. Com os socialistas, o DEM ficaria mais forte e com reais chances de disputar à majoritária em 2018. Sem eles, Jayme pode morrer na praia como aconteceu em 2014, quando desistiu de disputar o Senado.