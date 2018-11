Tigresa que sofreu maus-tratos se recupera e encontra amor

Tigre que sofreu maus-tratos se recupera

Depois de sofrer uma horrível negligência e maus-tratos, um tigre de Bengala chamado Aasha conseguiu uma nova vida e um novo marido para acompanhá-la ao longo do caminho.

Aos 9 meses de idade, Aasha, uma pequena tigresa, era extremamente pequeno, pesando apenas 13 quilos – o equivalente a um filhote de 3 meses. Além disso, ela não estava em bom estado; havia manchas em sua pele estavam rachadas e sangrando.

Ao saber da situação de Aasha, um inspetor do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos se aproximou de Vicky Keahey, fundadora do Texas’s In-Sync Exotics Wildlife Rescue and Educational Centre.

O inspetor disse a Keahey sobre a condição de Aasha e esperava que eles pudessem transferi-la para os cuidados de Keahey.

Recuperação com banhos medicinais

Para tratar a micose, Aasha teve que tomar banhos medicinais, uma atividade que ela realmente odiava. Logo, no entanto, ela se acostumou com a água e mostrando grande progresso com sua saúde.

Quando Aasha voltou ao normal, era hora de ver como ela agia junto com outros tigres. Ela foi colocada ao lado de um animal macho chamado Smuggler e ele imediatamente foi atraído para a pequena tigresa.

Namoro com o companheiro Smuggler

Mas, para garantir que ele não acabasse machucando-a, os trabalhadores supervisionavam um período de “namoro” em que os tigres podiam se conhecer. Em pouco tempo, eles estavam vivendo na mesma área.

Quatro anos depois, e os tigres estão felizes em coabitar e seu relacionamento continua forte.

