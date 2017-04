Tiago Camilo é eleito presidente da Comissão de Atletas do COB

O judoca Tiago Camilo foi eleito por aclamação nesta terça-feira, 18, presidente da Comissão de Atletas do Comitê Olímpico do Brasil. Ele terá a pentatleta Yane Marques como vice-presidente. Os dois sucedem nessas funções, respectivamente, Emanuel Rêgo, do vôlei, e Hortência Marcari, do basquete, que continuam fazendo parte da Comissão.

Medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Sydney 2000 e de bronze nos Jogos de Pequim 2008, Tiago espera que sua experiência esportiva possa contribuir para os atletas brasileiros nesta nova função.

“Estou muito feliz e espero contribuir muito para melhorar as condições dos atletas brasileiros representando-os nessa Comissão”, disse. “Os atletas são o objetivo final de toda instituição esportiva.”

Apesar de se surpreender com a indicação ao cargo, Tiago lembrou que já tem experiência nesse tipo de função, uma vez que já presidiu a Comissão de Atletas também da Confederação Brasileira de Judô.

Visita e palestra

Um dia antes de sua eleição, Tiago visitou a concentração da seleção brasileira de judô em Pindamonhangaba. A equipe, que se prepara para a disputa do Campeonato Pan-Americano do Panamá, é formada por jovens atletas que tiveram a oportunidade de ouvir alguns conselhos do medalhista olímpico em sua passagem por Pinda nessa segunda.

“Ele falou muito sobre as dificuldades enfrentadas por ele no início de carreira, mas de como foi importante não desistir e buscar a perfeição sempre. Me identifiquei e isso me motivou bastante”, comentou a meio-pesado Samanta Soares, de 23 anos, uma das convocadas para o Pan.

Além da palestra, Tiago entregou à Mayra Aguiar o troféu do Time Brasil em homenagem aos medalhistas olímpicos do Rio 2016.