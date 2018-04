The Rock diz que pode ficar fora de ‘Velozes e Furiosos 9’

The Rock

Dwayne “The Rock” Johnson disse que ainda não sabe se retornará para o nono filme de Velozes e Furiosos. Em uma entrevista à Rolling Stone, ele falou de sua briga com Vin Diesel e deixou no ar uma possível saída.

“Vin e eu tivemos algumas discussões, incluindo um confronto no meu trailer. E o que eu percebi é que temos diferenças fundamentais de filosofia e em como abordamos a produção de filmes e colaboração. Precisei de algum tempo, mas sou grato por este esclarecimento. Independentemente de trabalharmos juntos de novo ou não”, afirmou.

A publicação questionou se isso poderia significar sua ausência em Velozes e Furiosos 9 e The Rock disse “não tem certeza”. Atualmente, ele trabalha no spin-off de Hobbs and Shaw.

Com ou sem The Rock, Velozes e Furiosos 9 já tem data prevista de estreia: 10 de abril de 2020.

Pôster de Velozes e Furiosos 5

Créditos: divulgacao

Fonte: Vírgula UOL