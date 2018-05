The Kooks sobre shows: ‘Brasileiros serão os primeiros a ver nossas músicas novas’

(Foto: divulgação) The Kooks

Leia maisErasure: ‘Antes da internet as pessoas se conectavam mais com a …Pearl Jam, Foo Fighters, Roger Waters e mais: 25 shows …

Os ingleses do The Kooks já são rostos bastante conhecidos no Brasil. Se apresentaram algumas vezes no país e inclusive roubaram a cena no Lollapalooza de 2015, entupindo de fãs o palco em que tocaram. Agora, o grupo retorna para shows neste sábado, 12, no Espaço das Américas, em São Paulo, e domingo, 13, no Vivo Rio no Rio de Janeiro.

“Somos sortudos por termos tantos fãs no Brasil”, diz o baixista Pete Denton em exclusiva ao Virgula. “A América Latina em geral é ótima para nós, sempre recebemos uma grande energia vinda dos fãs e cada noite acaba sendo muito especial. É sempre bom voltar”, fala ao telefone com um sotaque britânico fortíssimo.

Desta vez o The Kooks trará a turnê do álbum The Best of… So far, de 2017, que como o título diz, é um compilado das melhores canções dos 14 anos de carreira do grupo. “Serão shows de hits, mas também pretendemos tocar algumas canções inéditas”, adianta Pete. “Os fãs brasileiros, e da América do Sul, serão os primeiros a ver as nossas músicas novas. Foram os escolhidos, os sortudos”, brinca ele.

Durante a conversa, lembramos o baixista que domingo será Dia das Mães e sendo assim, perguntamos qual música do The Kooks ele gostaria de enviar às mamães. Após uma longa risada, respondeu: “As mães são maravilhosas, né? É difícil escolher uma canção apenas para elas, mas vou dedicar ‘Shine On’, porque é isso que as mães fazem, elas brilham”.

Após a turnê sul-americana, o The Kooks volta à Europa para abrir os shows dos Rolling Stones na Alemanha. Segundo Pete, a ansiedade para reencontrar o grupo de Mick Jagger e Keith Richards é grande. “Os Rolling Stones são os heróis de todo mundo (risos). Nós tocamos com eles há muito tempo atrás e será demais encontrá-los novamente. É sempre um sonho se realizando quando tocamos com eles”, finaliza empolgado.

SERVIÇO:

The Kooks em São Paulo

Data: 12 de maio (sábado)

Local: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Abertura da casa: 19h

Início do show: 22h

Censura: 16 anos

Capacidade da casa para este evento: 7.110

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: Pista premium: R$ 170,00 (meia) e R$ 340,00 (inteira) | Pista: R$ 100,00 (meia) e R$ 200,00 (inteira) | Mezanino (em pé): R$ 170,00 (meia) e R$ 340,00 (inteira)

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência ) ou online pelo site da LivePass https://goo.gl/u69uKf



The Kooks no Rio de Janeiro

Data: 13 de maio (domingo)

Local: Vivo Rio (Av. Infante Dom Henrique, 85 – Flamengo, Rio de Janeiro – RJ)

Horário do show: 20h30

Ingressos: Camarote A: R$ 360,00 (inteira) e R$ 180,00 (meia) |Camarote B: R$ 320,00 (inteira) e R$ 160,00 (meia) | Camarote C: R$ 280,00 (inteira) e R$ 140,00 (meia) | Frisa: R$ 260,00 (inteira) e R$ 130,00 (meia) | Pista: R$ 240,00 (inteira) e R$ 120,00 (meia) | Balcão: R$ 220,00 (inteira) e R$ 110,00 (meia)

Bilheteria Vivo Rio: Atendimento de terça a sexta das 11h às 18h – sábado, domingo e feriado das 15h às 18h – Ou online pelo site da LivePass https://goo.gl/u69uKf

Shows mais esperados de 2018

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Erasure

10 de maio em Curitiba, 11 em São Paulo e 12 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Orquestra Buena Vista Social Club

12 de maio em São Paulo

Créditos: reprodução

The Kooks

12 de maio em São Paulo e 13 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Ozzy Osbourne

13 de maio em São Paulo, 16 em Curitiba, 18 em Belo Horizonte e 20 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Future Islands

13 de maio em São Paulo.

Créditos: reprodução

Kasabian

16 de maio em São Paulo e 18 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Simple Plan

25 de maio em Porto Alegre, 26 em Curitiba, 27 em São Paulo, 30 no Rio e 1 de junho em Uberlândia.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

5 Seconds of Summer

6 de junho em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Lorde (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

Erasure

10 de maio em Curitiba, 11 em São Paulo e 12 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Orquestra Buena Vista Social Club

12 de maio em São Paulo

Créditos: reprodução

The Kooks

12 de maio em São Paulo e 13 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Ozzy Osbourne

13 de maio em São Paulo, 16 em Curitiba, 18 em Belo Horizonte e 20 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Future Islands

13 de maio em São Paulo.

Créditos: reprodução

Kasabian

16 de maio em São Paulo e 18 no Rio de Janeiro.

Créditos: reprodução

Simple Plan

25 de maio em Porto Alegre, 26 em Curitiba, 27 em São Paulo, 30 no Rio e 1 de junho em Uberlândia.

Créditos: reprodução

Harry Styles

27 de maio no Rio de Janeiro, e 29 em São Paulo.

Créditos: reprodução

5 Seconds of Summer

6 de junho em São Paulo.

Créditos: reprodução

Niall Horan

8 de julho no Rio de Janeiro, e 10 em São Paulo.

Créditos: reprodução

Roger Waters

9 de outubro em São Paulo, 13 em Brasília, 17 em Salvador, 21 em Belo Horizonte, 24 no Rio de Janeiro, 27 em Curitiba e 30 em Porto Alegre.

Créditos: reprodução

Nick Cave and The Bad Seeds

14 de outubro em São Paulo

Créditos: reprodução

Blondie (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Lorde (Popload Festival)

15 de novembro em São Paulo

Créditos: reprodução

Shows de 2018

Créditos: reprodução

Mais galerias

Rihanna na Vogue 2018

IZA

Bastidores do clipe ‘Oceans’, de Alok

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

Rihanna na Vogue 2018

IZA

Bastidores do clipe ‘Oceans’, de Alok

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1260327’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL