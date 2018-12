The Jacksons, banda de irmãos de Michael Jackson vem ao Brasil pela 1ª vez

(Foto: divulgação) The Jacksons

A histórica banda The Jacksons, formada por irmãos de Michael Jackson, vem ao Brasil pela primeira vez para dois shows. As apresentações acontecem dia 16 de março de 2019 no Espaço das Américas, em São Paulo e 19 no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre.

Integram o grupo Tito, Marlon, Jackie e Jermaine Jackson, os quatro irmãos que ao lado de Michael Jackson compunham o The Jackson 5 na década de 70, o maior sucesso da Motown. Depois de uma briga judicial com a gravadora, precisaram mudar o nome para The Jacksons.

Com mais de 15 álbuns gravados e 110 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, o grupo encerrou as atividades em 1989, já sem Michael na formação que seguia carreira solo rumo a se tornar o Rei do Pop.

Em 2012, após a morte de Michael em 2009, os quatro irmãos se reuniram para a primeira turnê em quase três décadas e seguem encantando até hoje suas apresentações com os hits I´ll Be There, ABC, I Want You Back, The Love You Save e muitos outros.

Os ingressos para o show de São Paulo começam a ser vendidos na próxima segunda-feira, 10 de dezembro, a partir das 10h pelo site www.ticket360.com.br. As informações sobre a venda de ingressos para Porto Alegre serão divulgadas em breve.

Serviço:

The Jacksons em São Paulo

Local: Espaço das Américas – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – SP

Data: 16 de março de 2019 (sábado)

Abertura da casa: 20h – Horário do show: 22h

Classificação Etária: 16 anos

Ingressos: www.ticket360.com.br

Fonte: Vírgula UOL