Thaylise Ferreira Por Thaylise Ferreira

Mais um ano de VIDA se completa e completamente realizada e grata por todas as conquistas e todas as pessoas que passaram pela sua vida!

Posso dizer que sou afortunada: Meus pais são lindos e cheios de saúde, sou completamente amada por eles, meu trabalho é a coisa quero mais AMO fazer na vida, meus amigos são os mais LOUCOS e leais, tenho SEGUIDORAS FIÉIS QUE CONFIAM EM MIM, e neste ano dei o passo mais importante da minha vida, me mudei pra São Paulo, meu sonho da vida inteira!!!

O que mais posso querer? TENHO TUDO QUE PRECISO!

Só posso dizer obrigada Deus, Universo gratidão! 🙏🏼

Obrigada família, amigos, parceiros, e seguidores!

Digo a vocês: ACREDITEM NOS SEUS SONHOS, SOMOS TODOS VENCEDORES E MERECEDORES DA FELICIDADE!

AMO VOCÊS! ❤️

Ahhhh e a FESTA está só começando, até dia 29 tem MUITA FESTA pela frente! Aguardem!