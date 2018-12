‘Thank u, next’: Ariana Grande tem clipe mais visto nas primeiras 24h

Leia maisAnitta, Ed Sheeran e J Balvin estão entre os artistas mais …Quem nunca? Maridos entediados no shopping são flagrados em …

Ariana Grande bateu um grande recorde com o lançamento do clipe da música ‘Thank u, next’. O clipe é o mais visto nas primeiras 24 horas depois do lançamento.

O vídeo, lançado na última sexta (30), atingiu 46 milhões de visualizações, superando o recorde que era do grupo de K-pop BTS, que teve 45,9 milhões de visualizações no clipe de Idol, lançado em agosto.

O YouTube afirmou também que o clipe bateu outro recorde: o que teve mais pessoas esperando o lançamento, com picos que chegaram a 829.000 online aguardando.

Fonte: Vírgula UOL