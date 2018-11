Thammy posta foto misteriosa sobre possível gravidez

Thammy e Andressa Miranda

“Em breve o fruto desse amor”, escreveu Thammy na legenda de publicação na quinta (29).

Na foto, ela e Andressa Miranda aparece se beijando em uma cachoeira, no maior love. Os seguidores gostaram e elogiaram.

Thammy e Andressa já manifestaram interesse em ter filho e que seguiriam o modelo de inseminação artificial adotado por Karina Bacchi, que teve Enrico em Miami, nos Estados Unidos.

O rapaz de 1 ano, aliás, arrasou no casório da mãe.

Veja nossa galeria sobre a vida com filhos, alguns podem se identificar:

Fonte: Vírgula UOL