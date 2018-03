Thammy Miranda se casa com Andressa Ferreira e posta foto

Reprodução/Instagram Thammy Miranda e Andressa Ferreira

Thammy Miranda postou, no último domingo (18), uma foto de seu casamento com Andressa Ferreira, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cerimônia aconteceu na última sexta-feira, na igreja Little White Wedding Chapel, onde aconteceu o casamento-relâmpago de Britney Spears no passado.

“Só do teu lado tudo é mais, tudo é tão perfeito e cheira paz, eu nunca amei ninguém assim… Eu sei que foi feita pra mim!”, escreveu Thammy na legenda.

A família de Thammy, inclusive a mãe, Gretchen, acompanharam o casório via transmissão de vídeo, ao vivo, em um restaurante.

Fonte: Vírgula UOL