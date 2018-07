Thammy Miranda diz que pretende ter filho ainda este ano

Thammy Miranda contou que pretende ter um filho ainda este ano com a mulher Andressa Ferreira. Em entrevista à blogueira Gabriela Pugliesi, no canal Vendi Meu SOfá, o filho de Gretchen contou que planeja uma inseminação.

“Vamos fazer inseminação, pegar o meu óvulo e o dela para implantar nela, será um filho dos dois”, disse.

O casal, que se casou em março em Las Vegas, está junto há quatro anos.

Fonte: Vírgula UOL