Teto de escola infantil desaba no interior de São Paulo

O teto da escola infantil Diomira Napoleone Paschoal, localizada em Agudos (a 310 quilômetros de São Paulo, no centro-oeste do estado), desabou nesta manhã (18) deixando, segundo informações preliminares, cerca de 13 crianças feridas e quatro adultos. As vítimas estão sendo socorridas em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, que fica na região de Bauru.

A escola fica localizada na rua Faustino Ribeiro, no centro. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil, além de pais dos alunos, estão no local.

Temer manifesta apreensão

Na conta do Twitter, o presidente Michel Temer disse que está acompanhando com apreensão as consequências do desabamento e que “calamidades dessa natureza não podem acontecer impunemente”.

“Estou acompanhando com muita apreensão as consequências do desabamento do teto de uma escola infantil em Agudos, São Paulo. Calamidades desta natureza não podem acontecer impunemente. Mas primeiro vamos dar atenção às crianças e adultos atingidos. E rezar por eles”, registra a mensagem.

*Colaborou a redação da Agência Brasil em São Paulo

Fonte: Agência Brasil