Terry Crews diz que já foi abusado sexualmente por policial

O ator denunciou o caso ocorrido em 2016

O ator Terry Crews, 49 anos, contou diante do Senado dos Estados Unidos que já foi vítima de abuso sexual, praticado por um agente policial de alta categoria em Hollywood, em 2016. O depoimento de Crews foi dado durante comitê de apresentação de um projeto de lei conhecido como Direitos de Sobreviventes de Abuso Sexual. As informações são do Independent.

“O abuso durou apenas alguns minutos, mas o que ele me disse, enquanto segurava meus testículos, foi que ele estava no comando”, contou o ator. Questionado por uma senadora sobre o motivo para não reagir ao abuso, Terry Crews respondeu: “sendo um homem negro nos Estados Unidos, você tem poucas chances de sucesso. Apenas algumas chances de se fazer um membro da comunidade”.

“Eu sou de Flint, em Michigan, Vi muitos, mas muitos mesmo, jovens negros serem provocados a reagir com violência. Eles foram presos ou mortos”, acrescentou. Crews denunciou o agente policial em questão, mas o caso não foi adiante.

Fonte: Vírgula UOL