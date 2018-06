Termina o jogo em Viena com vitória de 3 x 0 do Brasil sobre a Áustria

O Brasil vence a Áustria por um placar de 3 x 0, com atuação brilhante no gramado do Happel Stadion, em Viena. Gabriel Jesus abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo, após uma bola rebatida na zaga adversária, sobrando para o atacante pelo lado esquerdo. Ele chutou cruzado, vencendo o goleiro Lindner.

No segundo tempo, Neymar, com um golaço, após uma bela assistência de Willian, fez 2 x 0 aos 17 minutos. O terceiro gol foi de Philippe Coutinho, que recebeu um passe de Roberto Firmino, que minutos antes havia entrado no lugar de Gabriel Jesus.

A partir, dos 3 X 0, a seleção passou a administrar as jogadas, com toques de bolas, até o árbitro encerrar a partida. A seleção dexou o gramado aplaudida pela torcida presente Happel Stadion, em Viena. Ainda hoje a delegação brasileira viajava para Sochi, na Rússia, com previsão de chagada para a madrugada desta segunda-feira (11).

Fonte: Agência Brasil