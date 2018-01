Teresópolis mantém estágio de alerta devido aos riscos de deslizamentos

A Defesa Civil de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, manteve o município em estágio de alerta por causa do risco de deslizamento diante do acúmulo de água no solo depois da chuva que atingiu a cidade nos últimos dias. O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) informou hoje (5), por meio de boletim, que a previsão meteorológica indicava condições para pancadas de chuva de intensidade moderada a forte. Com isso, o volume acumulado de chuva conferia alta possibilidade de ocorrências de eventos geo-hidrológicos não só na região serrana, mas ainda para o litoral Sul e para a região metropolitana.

Trajano de Moraes

A chuva intensa dos últimos dias causou estragos nas áreas urbana e rural de Trajano de Moraes, também na região serrana. De acordo com a Defesa Civil do município, houve deslizamentos, obstruções e quedas de barreiras e de bueiros. Com a melhora das condições do tempo hoje, a Secretaria de Obras começou o levantamento dos pontos críticos para fazer a limpeza das ruas e das estradas.

O prefeito Rodrigo Viana disse que a preocupação agora é deixar os acessos livres para o tráfego de veículos. “Nossa preocupação é facilitar a passagem dos carros sem que corram risco. O volume de chuva na nossa cidade foi além do esperado para essa época do ano.”

O secretário municipal de Obras, Ralph Moreira, informou que as equipes atuam de acordo com o planejamento feito em resposta aos chamados. Quem precisar de atendimento deve entrar em contato com os números (22) 2564-2314 ou 199 dependendo da operadora.

Petrópolis

Ainda na região serrana, a Secretaria de Defesa Civil e Ações Voluntárias de Petrópolis alterou o sistema de pontos de apoio da cidade no atendimento mais eficaz aos moradores que sofrerem reflexos de chuva forte no verão. O serviço foi apresentado hoje (5) durante a capacitação dos voluntários que atuarão nesses locais de forma integrada à Defesa Civil. A partir de agora, todos os bairros passam a contar com três responsáveis pelos pontos de apoio. O treinamento dos voluntários contou com um grupo de resgate e de bombeiros civis.

O calendário da Defesa Civil prevê, além da ida dos agentes aos pontos de apoio, o trabalho de orientação à população e aos comerciantes. Essa ação começa na terça-feira (9), no bairro Independência, e depois será estendida às comunidades que contam com as sirenes do Sistema Alerta e Alarme.

Segundo o secretário de Defesa Civil e Ações Voluntárias, coronel Paulo Renato Vaz, a ideia é reforçar a importância do equipamento na prevenção aos desastres naturais e mostrar que a participação popular é fundamental na redução do risco.

“É um trabalho que vai melhorar o atendimento nas áreas que mais sofrem neste período. É importante que os moradores de áreas de risco do município procurem um local seguro sempre que começar a chover forte, antes mesmo de a sirene tocar. Os alertas das sirenes são o último aviso de que se deve procurar um ponto de apoio”, disse.

Petrópolis tem 234 áreas de risco alto ou muito alto, o que corresponde a 18% do município, por isso intensificou as ações de prevenção aos desastres naturais. A crise financeira do estado provocou o atraso de um ano na entrada em funcionamento dos equipamentos de sirene instalados em 2016, na localidade do Vale do Cuiabá, atingida pela chuva forte de 2011.

Fonte: Agência Brasil