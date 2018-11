Tente não se emocionar com o trailer da versão live-action de ‘O Rei Leão’

(Foto: reprodução/ vídeo)

É impossível conter as lágrimas ao assistir o 1º trailer da versão live-action de O Rei Leão, divulgado pela Disney nesta noite de quinta, 22. Emocionante é pouco!

No trailer de um minuto e meio, a famosa cena em que o jovem leãozinho Simba é levantado pelo macaco Rafiki no alto de uma montanha é reproduzida com um realismo de deixar queixos caídos. Um momento nostálgico que faz qualquer adulto voltar à infância em segundos.

O live-action de O Rei Leão chegará aos cinemas em 18 de julho de 2019 e é dirigido por Jon Favreau. Nas dublagens, Donald Glover faz a voz de Simba, John Kani interpreta Rafiki e James Earl Jones dá voz ao chefe dos leões, que narra o trailer.

Assista abaixo:

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney:

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

1) ‘Christopher Robbin’ e seu amiguinho Pooh, lançados em 1966, são os primeiros da lista. Com Hayley Atwell, Mark Gatiss e Jim Cummings no elenco, o filme estreia no próximo mês de agosto.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

2) O maior projeto da Disney para live-actions será ‘Dumbo’, o fofo elefantinho lançado em 1941. Para o filme, o estúdio não usará animais e vai contar com um mix de soluções tecnológicas para dar vida ao personagem principal. Tim Burton é quem dirige o longa, que deve estrear em março de 2019.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

3) Guy Ritchie é quem está a frente do live-action de ‘Aladdin’. A produção está adiantada e já sabemos que Naomi Scott será a Princesa Jasmine e Will Smith a famosa voz do Gênio da Lâmpada. A estreia também é esperada para o primeiro semestre de 2019.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

4) O aclamado ‘O Rei Leão’ também chega aos cinemas no ano que vem. Por enquanto, sabemos que Donald Glover é quem dará voz a Simba.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

5) Em 2020, será a vez do live-action de ‘Mulan’, que será comandado pela diretora Niki Caro.

Créditos: Reprodução

Prepare-se para maratona de filmes live-action da Disney

