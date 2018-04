Tentativa de roubo a policial termina com um morto e um ferido

Uma tentativa de roubo a um policial militar resultou em troca de tiros na madrugada de hoje (16), na zona norte da cidade do Rio de Janeiro. O agente estava em um posto de gasolina na rua 24 de Maio, no Méier, quando um criminoso tentou assaltá-lo.

Segundo a Polícia Militar, o policial reagiu e houve troca de tiros. O suspeito de praticar o roubo, que estava com uma pistola 9 mm, morreu no local. Já o policial ficou ferido. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Pasteur, no Méier, onde foi medicado e liberado em seguida.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o policial é lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Andaraí. O caso está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da capital.

Fonte: Agência Brasil