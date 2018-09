Temporal no RS deixa mais de 360 mil residências sem luz

O forte temporal que atingiu várias cidades do Rio Grande do Sul na madrugada de hoje (23) deixou mais de 360 mil pontos sem energia elétrica. De acordo com a Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), no auge da tempestade, mais de 300 mil usuários ficaram sem luz.

“No final da manhã, ambas as regiões seguiam com a maioria dos casos a serem resolvidos: em torno de 95 mil na Grande Porto Alegre e 30 mil em Pelotas e arredores. Conforme medição de institutos de Meteorologia, a velocidade dos ventos ultrapassou a marca dos 80 km/h no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Também houve registro de chuva forte, colaborando para a queda de galhos que danificam a rede elétrica”, informou a assessoria da empresa.

Os municípios da região Metropolitana de Porto Alegre foram os mais prejudicados. Também houve danos significativos no sul do estado, especialmente das cidades de Canguçu, Capão do Leão, Arroio Grande, Jaguarão e Pelotas.

A CEEE atua na região Metropolitana, Sul, Litoral e Campanha gaúcha, atendendo a 72 municípios, aproximadamente a 34% do mercado consumidor do Rio Grande do Sul. A empresa orienta que, em situações como essa, as pessoas não devem se aproximar de fios ou galhos caídos para evitar o risco de choque.

Além dos clientes atendidos pela CEEE, o temporal trouxe prejuízos para os usuários atendidos pelas distribuidoras RGE e RGE-SUL que também tiveram o fornecimento de energia interrompido. As duas empresas atendem 264 municípios, nas regiões norte e nordeste do Estado do Rio Grande do Sul, com aproximadamente 1,4 milhão de consumidores.

Pela manhã, cerca de 18 mil residências atendidas pela RGE estavam sem luz. A maioria nas cidades de Gravataí, Taquara e cidades no entorno de Caxias do Sul, na Serra. Na área da RGE Sul, são mais 45 mil pontos sem luz, concentrados na região Metropolitana.

No início da tarde, a empresa atualizou os dados. Segundo a assessoria, o forte temporal atingiu as redes elétricas da RGE e da RGE Sul, causando diversos tipos de danos, principalmente por galhos e objetos jogados pelo vento forte sobre fios e outros equipamentos. A empresa disse ainda que as equipes seguem trabalhando para normalizar o fornecimento no menor tempo possível.

“Neste momento, há 14 mil clientes sem energia elétrica na área da RGE, sendo a maioria em Gravataí, Taquara, cidades no entorno de Caxias do Sul e Região dos Vinhedos. Na RGE Sul são 39 mil clientes sem energia elétrica, concentrados na região Metropolitana e Vales”, disse a assessoria.

Fonte: Agência Brasil