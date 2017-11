Temer recebe delegação de WorldSkills, competição de profissões técnicas

Classificada em segundo lugar na WorldSkills, a maior competição de profissões técnicas do mundo, a delegação brasileira, formada por 56 competidores, será recebida, hoje (22), às 9h30, no Palácio do Planalto, pelo presidente Michel Temer. Os jovens, de até 23 anos de idade, também serão recebidos, às 14h30, pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira.

O Brasil obteve o 2º lugar no ranking de pontos do torneio mundial, realizado de 15 a 18 de outubro nos Emirados Árabes Unidos. O time brasileiro foi formado por alunos e ex-alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A Rússia ficou em 1º e a China obteve o 3º lugar.

Realizada a cada dois anos em um país diferente, a WorldSkills reuniu na 44ª edição mais de 1.200 jovens de 68 países, em 52 ocupações técnicas. O Brasil competiu em 50 profissões. Conquistou 15 medalhas (sete de ouro, cinco de prata e três de bronze) e 26 diplomas de excelência.

As provas práticas do torneio reproduzem o dia a dia das profissões. Os participantes devem completar os desafios em padrões internacionais de qualidade, demonstrando habilidades técnicas individuais e coletivas em ocupações da indústria, do comércio e do setor de serviços, como automação industrial, eletrônica, web design, moda, confeitaria, entre outras. Cada uma das modalidades tem a participação de apenas um representante ou equipe de cada país.

Fonte: Agência Brasil