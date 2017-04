Temer parabeniza Brasília e exalta ousadia de JK

O presidente Michel Temer parabenizou a cidade de Brasília, que faz 57 anos hoje (21). A declaração foi feita na conta do presidente no Twitter. Temer lembrou o ex-presidente Juscelino Kubitschek, idealizador de uma nova capital no Planalto Central do país, e fez referência à ousadia deste em promover mudanças.

“Brasília nasceu de um ato de ousadia de JK. Celebrar o aniversário da cidade é celebrar a capacidade do brasileiro de reformar seu destino”, disse Temer.

Aniversário de Brasília

As atividades em comemoração ao aniversário da cidade começam hoje e ocorrem durante todo o fim de semana. A programação também celebra os 30 anos de Brasília como Patrimônio Mundial e os dez anos do Museu Nacional.

A programação inclui nove artistas da cidade e três atrações nacionais, além da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro. Os eventos têm entrada franca, classificação livre e custaram R$ 1,8 milhão ao governo local.

Fonte: Agência Brasil