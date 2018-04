Temer diz a Piñera que quer Brasil e Chile na final da Copa, mas seleção chilena não se classificou

(Foto: reprodução)

Leia maisCão-demônio? Criatura sinistra é vista em ruas da ArgentinaRapaz alega que remédio o fez virar gay

Neste sábado, 14, o presidente Michel Temer se encontrou com o presidente do Chile, Sebastian Piñera, em uma reunião bilateral na Cúpula das Américas.

No encontro, Temer tentou ser simpático e disse a Piñera que gostaria que a final da Copa do Mundo de 2018 fosse entre Brasil e Chile. Porém, o nosso presidente se esqueceu (ou não sabia mesmo) que a seleção chilena não se classificou para o mundial, justamente porque foi derrotada pela seleção brasileira por 3 a 0.

Piñera não gostou, achando que fosse gozação, informa o jornalista Lauro Jardim, do O Globo.

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Willian Waack como Michel Temer

Créditos: Reprodução/Twitter

Antonio Banderas como Lula

Créditos: Reprodução/Twitter

Suzi Rego como Dilma

Créditos: Reprodução/Twitter

Mark Ruffalo como Aécio Neves

Créditos: Reprodução/Twitter

Robert De Niro como Eduardo Cunha

Créditos: Reprodução/Twitter

Marcos Pasquim como Juíz Sérgio Moro

Créditos: Reprodução/Twitter

Marcelo Tas como Ministro Teori Zavascki

Créditos: Reprodução/Twitter

Susan Sarandon como Ministra Carmem Lúcia

Créditos: Reprodução/Twitter

"João Plenário" como Gilmar Mendes

Créditos: Reprodução/Twitter

Antônio Fagundes como Delcidio Amaral

Créditos: Reprodução/Twitter

Willian Waack como Michel Temer

Créditos: Reprodução/Twitter

Antonio Banderas como Lula

Créditos: Reprodução/Twitter

Suzi Rego como Dilma

Créditos: Reprodução/Twitter

Mark Ruffalo como Aécio Neves

Créditos: Reprodução/Twitter

Robert De Niro como Eduardo Cunha

Créditos: Reprodução/Twitter

Marcos Pasquim como Juíz Sérgio Moro

Créditos: Reprodução/Twitter

Marcelo Tas como Ministro Teori Zavascki

Créditos: Reprodução/Twitter

Susan Sarandon como Ministra Carmem Lúcia

Créditos: Reprodução/Twitter

"João Plenário" como Gilmar Mendes

Créditos: Reprodução/Twitter

Antônio Fagundes como Delcidio Amaral

Créditos: Reprodução/Twitter

Mais galerias

‘Ayrton Senna, o Musical’

Chris Pratt, praticamente um brasileiro

Atores dispensados pela Globo

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mais galerias

‘Ayrton Senna, o Musical’

Chris Pratt, praticamente um brasileiro

Atores dispensados pela Globo

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1223409’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL