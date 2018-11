Temer designa equipe para vistoriar locais atingidos no RJ

A pedido do presidente da República, Michel Temer, o Ministério da Integração Nacional designou hoje (11) uma equipe para vistoriar os locais atingidos e apoiar o Rio de Janeiro e o município no levantamento dos danos.

A Defesa Civil Nacional informou que acompanha, desde o primeiro momento, a situação de famílias afetadas por fortes chuvas e deslizamentos de terra em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

“Recebemos a orientação do presidente Temer para prestar todo o auxílio necessário às famílias e às defesas civis municipal e estadual. O governo federal não medirá esforços para minorar os impactos disso e o sofrimento dessas pessoas”, afirmou o ministro do Ministério da Integração, Pádua Andrade.

O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Renato Newton, chegou ao estado do Rio de Janeiro na manhã de hoje e está acompanhando o trabalho das equipes locais. De acordo com o Ministério da Integração Nacional, há reuniões com gestores do município e do governo do Rio de Janeiro para avaliação dos danos causados pelo desastre e para orientações quanto ao apoio federal. O auxílio da União é complementar à atuação dos entes.

Fonte: Agência Brasil