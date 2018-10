‘Tem que correr atrás’, diz ‘new face’ que vendeu hambúrguer

Michi Czastka por Gabriel Henrique

Novo rosto brasileiro na moda, Michi Czastka era vendedora de hambúrgueres! Destaque desta temporada internacional, a curitibana desfilou para Givenchy e Miu Miu, Dries Van Noten e Junya Watanabe.

Natural de Curitiba, de 23 anos, ela hoje é queridinha de Miuccia Prada e de outros fashionistas.

Em sua segunda temporada internacional, Michi desfilou em Paris e Milão nas últimas semanas.

Representada pela WAY Model – mesma agência de Carol Trentini, Marlon Teixeira e Alessandra Ambrósio – Michi trabalha como modelo há pouco mais de um ano e conquistou o mercado internacional com seu visual moderno.

“Eu ainda estou assimilando tudo o que tem acontecido (risos). Foi realmente muita coisa, em pouco tempo. Eu comecei a modelar há um ano e esta já é minha quinta viagem internacional, e a segunda vez trabalhando em Paris. É muito gratificante poder trabalhar para marcas tão respeitadas”, afirmou ao Virgula.

“Eu acredito muito na lei do retorno: você recebe aquilo que emana e o universo te retribui em sintonia. Quando você acredita em algo pro bem e tem iniciativa, a vida vai te colocando o que te pertence”, ressaltou.

“Antes de trabalhar como modelo, eu fiz alguns trabalhos para poder me manter. Logo quando me mudei para São Paulo, comecei a vender palha italiana nas ruas. Também trabalhei em um hostel e depois como caixa de uma hamburgueria”, lembrou.

“Depois retomei o foco na carreira de modelo, peguei alguns endereços e fui me apresentar para agências que eu admirava. Foi então que me apresentei na agência WAY. Eles gostaram de mim e eu gostei deles, e foi então que tudo começou”, disse.

“Os outros trabalhos me ajudaram no sentido de aprender a me virar. Me ajudaram a ter iniciativa e ir atrás do que eu queria. Não dá pra ficar parada, esperando a vida passar. A vida me mostrou que isso faz muita diferença e tudo começou por conta disso: tem que correr atrás”, finalizou.

Mostrar legenda

Ocultar legenda

Michi Czastka

Créditos: Divulgação/WAY Model

Michi Czastka

Créditos: Gabriel Henrique

Michi Czastka

Créditos: Divulgação/WAY Model

Michi Czastka

Créditos: Gabriel Henrique

Michi Czastka

Créditos: Divulgação/WAY Model

Michi Czastka

Créditos: Gabriel Henrique

Michi Czastka

Créditos: Divulgação/WAY Model

Michi Czastka

Créditos: Gabriel Henrique

