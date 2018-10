Telhado do velódromo da Barra, no Rio, deve ficar pronto em 20 dias

O trabalho de recomposição do telhado do velódromo da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que foi danificado por forte um vendaval no último fim de semana, deve durar entre 15 e 20 dias. A previsão é do presidente da Autoridade de Governança do Legado Olímpico (Aglo), Paulo Márcio Dias Mello.



Segundo ele, apesar da abertura no teto provocada pelo destelhamento, a pista não foi danificada pelas chuvas. “Nossa equipe atuou rapidamente e colocou uma proteção sobre a pista”, disse.



Acrescentou que, desde ontem, operários estão trabalhando para recompor o telhado da arena, que funcionou como palco das competições de ciclismo de pista nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 e hoje é uma arena de treinamento e competições.



Em 2017, o telhado do velódromo já havia sido parcialmente destruído por um incêndio causado pela queda de um balão.

Fonte: Agência Brasil