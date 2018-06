Telão de turnê mostra rosto dos gêmeos de Beyoncé e Jay-Z

Beyoncé mostra os gêmeos

Beyoncé e Jay-Z estão de volta. No show de abertura da turnê On the Run II, na noite desta quarta (6), em Cardiff, no País de Gales, eles incluíram um primeiro vislumbre do rosto dos gêmeos Sir e Rumi e apresentaram um setlist que incluiu hits como ’03 Bonnie & Clyde e Drunk in Love .

Sempre icônicos quando se fala em moda, eles emergiram no palco de mãos dadas, com Jay-Z em um terno branco e tênis, e Beyoncé com um blazer cravejado de cristais sobre uma malha colante, ambas as peças personalizadas de LaQuan Smith, apontou a Vogue.

Dançarinas de apoio usaram jaquetas vermelhas com bustiês de látex brilhantes e botas.

Fonte: Vírgula UOL