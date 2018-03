Tédio no trabalho? Veja lista com 20 empregos inusitados

Anda um pouco entediado com o seu trabalho? Se você queria um pouco mais de emoção, a gente tem uma lista de empregos inusitados que vai te fazer pirar.

Os trabalhos mais vão desde caçadores de bolinhas de golfe, chorões profissionais, testador de rações para pets e por aí vai. E detalhe, eles pagam muito bem!

A seleção desses trabalhos super diferentes foi feita pelo site norte-americano Distractify.

Profissões inusitadas

Analista de flatulências de vacas – É isso mesmo, minha gente. Eles cheiram os peidos e precisam realizar essa proeza durante todo o seu expediente. Mas tem um objetivo: detectar se as vaquinhas estão se alimentando direito e se estão saudáveis. O salário desses profissionais é de US$ 50,000 ao ano

Caçadores de bolinhas de Golf – Não pense que é um simples gandula. Os caçadores de bolinhas de Golf devem resgatar as bolas aonde elas estiverem. Tanto é que eles fazem longos mergulhos em lagos e rios que englobam o campo de golf. Mas o salário desses profissionais é em média de US$ 32,00 a US$ 90,000 mil dólares por ano

Dorminhoco profissional – Uma empresa da Finlândia que produz travesseiros resolveu testar o conforto e qualidade de seus produtos contratando um profissional para isso. Dá para receber US$ 66,000 dólares ao ano

Colhedor de veneno de cobra – O trabalho é bem perigoso, pois esses profissionais devem colher o veneno de cobras vivas. Isso porque a partir deles é produzido o próprio antidoto (soro) que serve como remédio para incidentes com picadas. Cada (g) do veneno é comercializado por US$ 1,000 dólares.

Testador de rações para pets – Não tá fácil pra ninguém! Os profissionais dessa área testam o cheiro e o gosto da ração para os bichinhos de estimação. Mas o salário médio é de US$ 34,000 a US$ 117,000 mil dólares por ano

Limpador de tanque de tubarões – Tá achando que é só limpar os tanques? Que nada! Os tubarões estarão ali dentro pertinho de você a todo momento. O salário anual é em média US$ 51,000 dólares

Gamer de jogos repetitivos – Gosta de jogar vídeo gamae? Mas e se for trabalho e não diversão? A profissão mais conhecida como “Gold farming”, é cansativa e massante. Os profissionais devem passar o dia jogando games ao estilo jogos de Facebook. O salário é em média de US$ 250,000 a US$ 3,000 ao mês

Designer de vestidos da Barbie – Já imaginou criar as roupinhas fashions para a Barbie? Existe profissionais que fazem isso. O salário é de US$ 68,000 mil dólares ao ano

Escritor de frases para biscoitos da sorte – Nesse caso o profissional precisa ser criativo. Eles ganham US$ 40,000 mil dólares ao ano

Outdoor humano – Teria coragem de estampar para sempre na sua pele logos de marca? A pessoa faz uma tatuagem com a logo ou propaganda da empresa, e recebe conforme o tamanho e visibilidade do desenho. Dá para receber de US$ 100,00 a US$ 5,000 dólares por isso

Manequim vivo – Quer receber para ficar paradinho? Tem como ser manequim! O salário é de US$ 50,000 por hora nesse cargo

Chorões profissionais – Você é chorão e sensível? Essa profissão é para você! Algumas pessoas cobram em média US$ 80,00 dólares por 2 horas de choro em funerais. Loucura, não?

Dama de honra profissional – Existe até damade honra profissional, pessoal. Você pode contratar uma dama de honra profissional? Você só precisa pagar em média de US$ 300,000 a US$ 2,000 dólares por casamento

Guarda-filas profissional – Ninguém gosta de ficar em filas, não é mesmo? Gastando US$ 1,000 dólares por semana, você pode contratar um profissional para ficar no seu lugar

Criador de brinquedos – Quando você se torna adulto, mais divertido do que brincar com brinquedos, é criar! Ganhando US$ 53,000 mil dólares por ano, você pode desenvolver essas belezuras

Limpador de cenas de crimes – O trabalho não é nada fácil, mas o salário é de US$ 35,000 dólares por ano

Testador de toboáguas – Meu deus, que emprego dos sonhos! Não necessariamente se receberá em dinheiro para isso, mas vale a pena pela diversão

Doador de esperma ou óvulos – Não é muito bem uma profissão, mas você revebe por isso. Os homens ganham em média US$ 200,00 dólares por doação, as mulheres podem chegar a ganhar até US$ 8,000 dólares em cada doação

Homem estátua – Com certeza você já viu alguém se passando de estátua pelas ruas, não é mesmo? Lá na gringa dizem que esse profissional consegue ganhar em média de US$ 25,00 a US$ 200,00 por hora

Leitora de marca de batons – Os profissionais desse ramo vão a grandes eventos e festas e leem a sorte e detalhes da personalidade dos clientes,analisando a marca de batom deixada pela pessoa em um papel. Dá para ganhar de US$ 25 a US$ 50 por hora

Fonte: Vírgula UOL