Técnico do RSC vai dar prioridades aos atletas do estadual de 2016 contra o Cuiabá E.C.

A sete dias para o grande confronto contra o Cuiabá pela Copa do Brasil, que acontecerá no estádio Aluízio Ferreira em Porto Velho, o Rondoniense ainda não realizou nenhum amistoso e corre contra o tempo para estar apto para o duelo. O técnico Ionay da Luz fala que há uma maior prioridade para os atletas que estiveram no estadual de 2016 e devem fazer parte do time titular.

Para Ionay o que pode ter sido um grande empecilho para a boa desenvoltura do time em campo é a falta de apoio de outros clubes do estado para realização de amistosos antes da partida contra o Cuiabá.

– Tivemos dificuldades de fazer amistoso por não achar adversários. Infelizmente teremos que fazer um jogo treino com a equipe amadora que também não vai dar um suporte físico e técnico, pois esses seriam os fatores analisados em amistoso. Enquanto isso o Cuiabá está indo para terceiro jogo dentro estadual. A cultura de Rondônia é diferente de outros estados em que trabalhei, os adversários daqui preferem se resguardar para não mostrar a equipe, e a gente fica sem opção para se preparar neste sentido. (Com assessoria)