Teaser de filme de Han Solo mostra cena emocionante com Chewbacca

(Foto: reprodução/vídeo)

Leia maisQue a folia esteja com você! Carnaval de São Paulo terá bloco …Star Wars: saiba qual a melhor ordem para assistir aos filmes …

Saiu neste domingo, 4, o tão aguardado teaser do spin-off de Han Solo, personagem icônico de Star Wars vivido por Harrison Ford. Han Solo: Uma História Star Wars foi divulgado durante o intervalo do Superbowl, final da NFL (liga de futebol americano dos EUA).

No teaser de 50 segundos é possível ver o jovem Han Solo, interpretado por Alden Ehrenreich, se alistando como piloto e dizendo: “Eu vou ser o melhor da galáxia”. Também é mostrado o personagem Lando, amigo de Solo na saga Star Wars e vivido por Donald Glover no novo filme. O conhecido ator Woody Harrelson também é visto na pele de Beckett.

Porém, um dos momentos mais esperados é a revelação de como Solo e Chewbacca se conheceram. No teaser, uma cena do amigo alto e peludo abraçando Solo já é o suficiente para fazer qualquer fã de Star Wars derramar uma lágrima. Emocionante!

Han Solo: Uma História Star Wars estreia nos cinemas em 24 de maio. Assista ao teaser:

5 coisas sobre Star Wars que talvez você não saiba – por Leiza Oliveira

1 de 5

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

1. Atores que fazem C-3PO R2-D2 participaram de todos os filmes

C-3PO (Anthony Daniels) e R2-D2 (Kenny Baker) são os únicos dois atores que participaram dos 6 filmes da saga. Porém, Baker morreu em 2016.

Créditos: reprodução

2. Tema disco de Star Wars foi o mais tocado em 1977

A versão disco do tema de Star Wars foi a canção mais tocada, por duas semanas, no ano de 1977.

Créditos: reprodução

3. Tem uma frase que foi dita em todos os filmes

A frase ‘I have a bad feeling about this (Tenho uma sensação ruim sobre isso)’ foi dita em todos os filmes da saga

Créditos: reprodução

4. Erraram o nome do filme

Cinemas americanos veicularam em seus pôsteres o filme – ‘A Vingança de Jedi’ – que na realidade ficou conhecido mundialmente como ‘O Retorno de Jedi’.

Créditos: reprodução

5. Alienígenas de Jabba tem relação com outro filme

Klaatu, Barada e Nikto, três alienígenas que aparecem na cena com o conhecido Jabba, são referências ao filme ‘Army of Darkness’. As três palavras precisam ser pronunciadas para acabar com o livro dos mortos nessa película.

Créditos: reprodução

Mais galerias

TV e Cinema

Desigualdade entre homem e mulher em Hollywood

Famosos

Caito Mainier

TV e Cinema

Séries que amamos e completam 20 anos em 2018

Anterior

Próxima

Fonte: Vírgula UOL