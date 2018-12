Taylor Swift usa tecnologia de reconhecimento facial para se proteger de stalkers em show

A cantora Taylor Swift tem feito uso da tecnologia de reconhecimento facial para se proteger de stalkers. Segundo a revista Rolling Stone, ela usou a ferramenta em um show em maio, nos Estados Unidos.

“Todos que passassem pela câmera, parassem e olhassem, o software funcionaria”, disse Mike Downing, diretor da empresa de segurança Oak View Group. Ele explicou ainda que as imagens eram enviadas para um centro de informações que reúne dados de centenas de fãs críticos da cantora, em Nashville.

Taylor tem recorrentes problemas com stalkers. Em abril, um jovem de 22 anos foi preso depois de entrar no apartamento da cantora em Nova York. Antes da polícia chegar, ele tomou banho e fez uma refeição na casa da artista, que não estava no local.

Fonte: Vírgula UOL