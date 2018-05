Taylor Swift manda recado para Kim Kardashian em primeiro show da nova turnê

Taylor Swift

Você deve se lembrar que Taylor Swift e Kim Kardashian tem uma briga pública e, em um tweet, a socialite chamou a cantora de cobra. Mais precisamente, este aqui:

Wait it’s legit National Snake Day?!?!?They have holidays for everybody, I mean everything these days!

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 17 de julho de 2016

Pois bem, na última terça-feira (08), Taylor Swift estreou sua nova turnê, a Reputation, nos Estados Unidos. O cenário já tinha várias cobras e tudo mais, mas antes de cantar Long Live, Taylor mandou um recadinho para Kim, sem citar exatamente seu nome.

“Dois anos atrás, alguém me chamou de cobra nas redes sociais e o apelido pegou. Então, várias pessoas começaram a me chamar de várias coisas”, disse.

Taylor contou que ficou bem mal com essa história toda. “Por algum tempo, eu passei por períodos muito ruins por causa disso. Não sabia se eu iria mais continuar [a carreira]. Queria dizer que se xingam vocês para praticar bullying na internet, isso não deve abalá-los. Isso pode fortalecê-los”, completou.

Taylor’s speech before Long Live (: @TV3Xpose) #repTourGlendale pic.twitter.com/o2qi3x2uIZ

— Taylor Swift News (@TSwiftNZBU) 9 de maio de 2018

Fonte: Vírgula UOL