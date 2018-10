Taylor Swift faz doação de mais de R$ 50 mil à fã cuja mãe está em coma

Taylor Swift

Leia maisJonathan Wilson: guitarrista do Roger Waters fala de carreira …Mãe de trigêmeos compartilha corpo pós-parto na web: “quase me …

Taylor Swift doou mais de R$ 50 mil à mãe de uma fã que está em coma há três anos. Tudo começou com um post da jovem Sadie Bartell, de 19 anos, no Twitter.

Ela explicou que sua mãe teve uma complicação devido uma úlcera, que levou sua mãe a ter um quadro de baixa oxigenação no cérebro e, depois, dano cerebral.

Sadie usou o post para pedir ajuda, por meio de um site de financiamento coletivo. “Ei, pessoal. Estou muito nervosa em postar isso. Por favor, ajudem se puderem e orem pela minha família. Sinto muito por nunca ter dito nada antes e de repente estar pedindo ajuda. Eu amo muito vocês”, afirmou.

Mais tarde, Bartell divulgou um print em que mostra a doação feita por Taylor Swift à sua mãe. A cantora doou US$ 15.500. “Com amor, Taylor, Meredith e Olivia Swift”, disse a cantora na doação.

Hey guys. I’m really nervous to post this. Please help if you can and pray for my family. I’m sorry I never said anything sooner and that I’m suddenly asking for help. I love you guys so much. https://t.co/Jww8qR7Xqu pic.twitter.com/3cXm2o47lg

— Sadie (@swiftsinautumn) 2 de outubro de 2018

YOU FIRIE II CANT ATIP SO BU G pic.twitter.com/Ny7j8WJ8EQ

— Sadie (@swiftsinautumn) 20 de outubro de 2018

r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island’);

Mostrar legenda

Ocultar legenda

#1

Créditos: Reprodução/ Instagram

#2

Créditos: Reprodução/ Instagram

#3

Créditos: Reprodução/ Instagram

#4

Créditos: Reprodução/ Instagram

#5

Créditos: Reprodução/ Instagram

#6

Créditos: Reprodução/ Instagram

#7

Créditos: Reprodução/ Instagram

#8

Créditos: Reprodução/ Instagram

#9

Créditos: Reprodução/ Instagram

#10

Créditos: Reprodução/ Instagram

#11

Créditos: Reprodução/ Instagram

#12

Créditos: Reprodução/ Instagram

#13

Créditos: Reprodução/ Instagram

#14

Créditos: Reprodução/ Instagram

#1

Créditos: Reprodução/ Instagram

#2

Créditos: Reprodução/ Instagram

#3

Créditos: Reprodução/ Instagram

#4

Créditos: Reprodução/ Instagram

#5

Créditos: Reprodução/ Instagram

#6

Créditos: Reprodução/ Instagram

#7

Créditos: Reprodução/ Instagram

#8

Créditos: Reprodução/ Instagram

#9

Créditos: Reprodução/ Instagram

#10

Créditos: Reprodução/ Instagram

#11

Créditos: Reprodução/ Instagram

#12

Créditos: Reprodução/ Instagram

#13

Créditos: Reprodução/ Instagram

#14

Créditos: Reprodução/ Instagram

Mais galerias

Mimo 2018

Celebrating David Bowie

Shakira em São Paulo – 2018

Mais galerias

Mimo 2018

Celebrating David Bowie

Shakira em São Paulo – 2018

Fechar X

(function($) {

$(document).ready(function() {

initialize_virgula_gallery(‘#virgula-gallery-1155915’);

});

})(jQuery)

Fonte: Vírgula UOL