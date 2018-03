Taylor Swift contrata astro pornô para clipe de ‘Delicate’

Divulgação Taylor Swift

Leia maisFãs de Taylor Swift atacam Dua Lipa por gostar de Kanye West: …Katy Perry e Taylor Swift são amantes no trailer criado por um …

Taylor Swift convidou uma estrela pornô para o elenco do clipe do seu novo single, Delicate. Randy Blue é famoso por seus filmes de entretenimento adulto voltado para o público homossexual. Randy aparece como um dos seguranças da cantora.

Taylor já havia convidado o ator Mark de Marko para We Are Never Ever Getting Back Together. De acordo com a Billboard, que trouxe a informação sobre o clipe de Taylor, Eminem e Miley Cyrus já usaram do mesmo expediente.

O clone mais absurdo de Taylor Swift

1 de 11

<!– r7ad.printGAds([728, 90], ‘SuperBanner2’); –>

<!– –>

✖

<!– r7ad.printGAds([300, 250], ‘Island2’); –>

<!– –>

O clone mais absurdo de Taylor Swift

A jovem cosplayer April Gloria se parece mais com a Taylor Swift do que a própria Taylor, gente :O

Créditos: Instagram

O clone mais absurdo de Taylor Swift

A jovem cosplayer April Gloria se parece mais com a Taylor Swift do que a própria Taylor, gente :O

Créditos: Instagram

O clone mais absurdo de Taylor Swift

A jovem cosplayer April Gloria se parece mais com a Taylor Swift do que a própria Taylor, gente :O

Créditos: Instagram

O clone mais absurdo de Taylor Swift

A jovem cosplayer April Gloria se parece mais com a Taylor Swift do que a própria Taylor, gente :O

Créditos: Instagram

O clone mais absurdo de Taylor Swift

A jovem cosplayer April Gloria se parece mais com a Taylor Swift do que a própria Taylor, gente :O

Créditos: Instagram

O clone mais absurdo de Taylor Swift

A jovem cosplayer April Gloria se parece mais com a Taylor Swift do que a própria Taylor, gente :O

Créditos: Instagram

O clone mais absurdo de Taylor Swift

A jovem cosplayer April Gloria se parece mais com a Taylor Swift do que a própria Taylor, gente :O

Créditos: Instagram

O clone mais absurdo de Taylor Swift

A jovem cosplayer April Gloria se parece mais com a Taylor Swift do que a própria Taylor, gente :O

Créditos: Instagram

O clone mais absurdo de Taylor Swift

A jovem cosplayer April Gloria se parece mais com a Taylor Swift do que a própria Taylor, gente :O

Créditos: Instagram

O clone mais absurdo de Taylor Swift

A jovem cosplayer April Gloria se parece mais com a Taylor Swift do que a própria Taylor, gente :O

Créditos: Instagram

O clone mais absurdo de Taylor Swift

A jovem cosplayer April Gloria se parece mais com a Taylor Swift do que a própria Taylor, gente :O

Créditos: Instagram

Mais galerias

Famosos

Tatuagens feitas por fãs para Nego do Borel

Famosos

Léo Rosa

Famosos

Fernanda Souza e Thiaguinho são abençoados por Padre Fábio de Melo

Anterior

Próxima



Fonte: Vírgula UOL