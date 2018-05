Taylor Swift chamou 2 mil famílias adotivas para acompanharem último ensaio da turnê

Taylor e as famílias

Taylor Swift estreia sua nova turnê, Reputation Stadium Tour, no próximo dia 8. E a cantora fez um boa ação no último ensaio!

Taylor convidou 2 mil famílias adotivas para acompanhar o último show de ensaio. Ah, e ela ainda deu pizza e sobremesa para todo mundo.

Uma jovem que esteve lá contou tudo no Twitter. “O que começou com um e-mail e ceticismo nessa semana, virou um sonho nesta noite. Taylor Swift abriu o ensaio final de figurino da turnê para 2000 família adotivas nesta tarde, e foi um show INCRÍVEL”, contou.

“Ela não só fez isso de graça como levou pizza e sobremesa para todos e, provavelmente, está lá até agora tirando fotos com todo mundo (perdemos isso porque as crianças precisaram dormir)!”, afirmou.

Ela ainda disse que ficaram em ótimos lugares. “Conseguimos ficar na primeira fileira e, em um momento, ela acenou para as crianças! Eles amaram todo o show. Diga o que quiser, mas respeito e admiro essa mulher e sua natureza generosa”, completou.

Fonte: Vírgula UOL