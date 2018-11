Tatuagens que deram errado e ficaram terríveis

Tatuagens que ficaram terríveis

Fazer uma tatuagem é um grande lance para algumas pessoas. Alguns chegam a vê-las como um rito de passagem ao atingir uma certa idade ou marcos da vida.

Elas são também expressões do modo de vida da nossa sociedade e estão sujeitas a constante mudanças. Há décadas, no Brasil, eram vistas como “coisa de bandido”. Hoje, são reconhecidas como arte.

Mas seja qual for o seu motivo, não se esqueça de pensar a sua decisão e não cometer os mesmos erros que estas pessoas fizeram.

Você conhece alguém que já se arrependeu de alguma tatuagem?

tat36

tat35

tat34

tat32

tat31

tat30

tat29

tat28

tat26

tat25

tat23

tat22

tat21

tat20

tat19

tat18

tat17

tat166

tat15

tat14

tat13

tat12

tat11

tat33

tat10

tat9

tat8

tat7

tat6

tat5

tat4

tat3

tat2

tat1

Fonte: Vírgula UOL