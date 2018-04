Tati Zaqui dá tapa na cara de fã após ter o cabelo puxado em show

Tati Zaqui

A funkeira Tati Zaqui foi surpreendida durante um show em Dourados, no Mato Grosso do Sul, ao ter seu cabelo puxado por um fã na plateia.

Em um vídeo divulgado no Instagram, é possível ver o momento que a funkeira revida com um tapa. O responsável foi um rapaz e foi retirado por seguranças de perto do palco.

Confira:

Uma publicação compartilhada por Tati Zaqui (@mctatizaqui.club) em 9 de Abr, 2018 às 12:34 PDT

Fonte: Vírgula UOL