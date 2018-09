Tatá Werneck não perde chance de zoar Anitta no Prêmio Multishow

Anitta e Tatá

Tatá Werneck não perdeu nenhuma chance de zoar Anitta durante a apresentação do Prêmio Multishow na noite de terça (25).

A comediante tocou em assuntos como o término recente de seu casamento até as plásticas da cantora. Ela também brincou um áudio de Anitta em que ela fala que saiu do bolso dela US$ 70 mil para filmar o clipe de Sua Cara no Marrocos e que ela é de Honório Gurgel, bairro popular do Rio.

Na premiação, Anitta deu um beijo no vocalista da banda Atitude 67, Leandro Martins, protagonizando o momento que mais chamou atenção.

Veja alguns comentários hilários sobre a zoeiras da Tatá:

Anitta: e agora uma apresentacao pra gente lembrar que amor nunca sai de moda

Tata: falou a divorciada

HAUAHAUAHUAHUAHUUSHAUSGAUA SOCORRO #PremioMultishow⁠ ⁠

— Sabirila (@obsluan) 26 de setembro de 2018

Anitta: Eu tinha esse cd do Rouge mas o segundo não tive dinheiro pra comprar e minha mãe me deu um pirata!

Tatá: Que maneiro sua mãe incentivando o que atrapalha sua carreira

As melhores Apresentadoras KKKKKKKK#PremioMultishow pic.twitter.com/XpsG7hqppu

— Bruno (@BrunoSilvaGrand) 26 de setembro de 2018

tatá falando que é de honório gurgel enquanto ela é a anitta anunciam a apresentando da pabllo socorro HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH EU AMO VOCÊ TATÁ. #premiomultishow

— Gui (@Aguinaldinho) 26 de setembro de 2018

EU TO GRITANDO QUE A TATÁ FEZ PIADA DO 70 MIL DÓLARES E FALOU Q ERA DE HONÓRIO GURGEL HAHAHAHAHAHAHAHAH SOCORRO! #PremioMultishow

— amanda (@mandinhasays) 26 de setembro de 2018

a tata planejando as piadas de hoje:#PremioMultishow pic.twitter.com/WnkwnRE0xy

— Augusto Massaro (@augustomassaro) 26 de setembro de 2018

#PrêmioMultishow

Gente, a Tata desconhece o significado, da palavra LIMITE pic.twitter.com/sty5mUNoSk

— Yuri (@yuriguimare) 26 de setembro de 2018

Eu só quero saber se depois:

-Divorciada

-Saudades do ex

-70 mil dólares

-Honório Gurgel

E etc…. Se Tatá ainda vai continuar sendo amiga de Anitta HHAHAHA… Pq é um afronte atrás do outro

#PremioMultishow

— Alzira Luminata (@alziraoficial) 26 de setembro de 2018

