Tatá Werneck cai na piscina e brinca: “mergulho sexy”

Tatá Werneck

Leia maisDua Lipa fala sobre ser artista mulher: “é preciso muito mais pra …Globo revê decisão e coloca Mariah Yohana de volta na final do …

Tatá Werneck aproveitou o feriado para curtir uma piscina e postou um vídeo engraçado em sua conta no Instagram.

Nas imagens, a atriz de Deus Salve o Rei cai toda desengonçada na piscina.

“Muitos perguntam nas ruas : como vc consegue conciliar sensualidade com feriados? A resposta está nesse mergulho sexy que me deu otite”, afirmou.

Os vídeos foram gravado pela cantora Preta Gil.

Confira:

Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck) em 1 de Abr, 2018 às 12:07 PDT

Uma publicação compartilhada por Tata Werneck (@tatawerneck) em 1 de Abr, 2018 às 1:50 PDT

Fonte: Vírgula UOL